Москва 24: пресс-конференция главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

19 марта в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье.

В ходе мероприятия будут представлены итоги работы трансплантационных центров за 2019 год и освещены значимые события текущего года. Сергей Готье расскажет о достижениях в области биомедицинской науки НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

В пресс-конференции участие также примет заведующая московским координационным центром органного донорства ГКБ имени Боткина, заместитель председателя Российского трансплантологического общества Марина Минина.

Смотрите трансляцию 19 марта в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.