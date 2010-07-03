Москва 24: Константин Богомолов расскажет о новом сезоне Театра на Малой Бронной

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
21 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная новому сезону Театра на Малой Бронной, а также открытию фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса.
О репертуаре театра, предстоящих премьерах и работе фонда расскажут:
- художественный руководитель Константин Богомолов;
- директор фонда имени Соломона Михоэлса Светлана Доля;
- режиссер Кирилл Вытоптов;
- режиссер Филипп Григорьян;
- режиссер Александр Молочников.
Смотрите трансляцию 21 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.