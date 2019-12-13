Москва 24: Иван Шубин подводит итоги конкурса социальной рекламы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

16 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам конкурса социальной рекламы "Твой взгляд".

О номинациях, победителях и наиболее популярных темах конкурсных работ расскажут:



руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин;

директор школы дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Софья Троценко;

член экспертного жюри, главный управляющий директор BBDO Group Элла Стюарт.

На пресс-конференции будут показаны лучшие работы и награждены победители конкурса.

Смотрите трансляцию 16 декабря в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.