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Москва 24

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Общество

17:46

Москва 24: внесение изменений в ПДД

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 августа в Общественной палате РФ пройдет круглый стол "Средства индивидуальной мобильности. Изменения в правилах дорожного движения".

В последнее время на улицах появилось большое количество транспортных средств, представляющих опасность не только для автомобилей на проезжей части, но и для пешеходов на тротуарах. Минтранс России предложило закрепить для них в ПДД новый термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). К ним будут относиться роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

За круглым столом обсудят:

  • почему правила дорожного движения не регламентируют полноценно новые виды транспорта и чего в них не хватает, чтобы перемещение на средствах индивидуальной мобильности стало безопасным;
  • сроки вступления поправок в силу;
  • стоит ли вводить требования для производителей и продавцов средств индивидуальной мобильности.

Смотрите трансляцию 17 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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