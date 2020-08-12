Москва 24: как трудовые мигранты пережили пандемию

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13 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Трудовые мигранты в России после пандемии: проблемы и решения".

Во время пандемии на рынке труда вырос спрос на услуги таксистов, строителей, курьеров и представителей других сфер деятельности, где работает большинство трудовых мигрантов. Могут ли выходцы из других стран стать источниками новых инфекций или второй волны коронавируса? Стремятся ли вернуться на родину мигранты, потерявшие работу в период пандемии? Сколько рабочих рук нужно для подъема российской экономики? Об этом и многом другом расскажут:



президент общероссийской общественной организации "Федерация мигрантов России", член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Вадим Коженов;

генеральный директор медицинского диагностического центра "Специальный МДЦ-С" Всеволод Храмцов;

заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук (факультета) МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Гребенюк;

советник-консул посольства Киргизии в Российской Федерации Эдуард Насиров.

Смотрите трансляцию 13 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.