Москва 24: как трудовые мигранты пережили пандемию

16:17
Фото: Москва 24
13 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Трудовые мигранты в России после пандемии: проблемы и решения".
Во время пандемии на рынке труда вырос спрос на услуги таксистов, строителей, курьеров и представителей других сфер деятельности, где работает большинство трудовых мигрантов. Могут ли выходцы из других стран стать источниками новых инфекций или второй волны коронавируса? Стремятся ли вернуться на родину мигранты, потерявшие работу в период пандемии? Сколько рабочих рук нужно для подъема российской экономики? Об этом и многом другом расскажут:
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