Москва 24 расскажет, как пройдет акция "Ночь кино"

13 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Ночь кино". По традиции открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и кинопоказы. Вход на все мероприятия бесплатный.
Подробнее о программе расскажут:
руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский;
директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова;
исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов;
генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко;
президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова;
исполнительный директор журнала "Искусство кино" Владимир Кочарян;
театральный режиссер, художник-постановщик Филипп Григорьян.
Смотрите трансляцию 13 августа в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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