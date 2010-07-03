Москва 24 расскажет, как пройдет акция "Ночь кино"

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13 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Ночь кино". По традиции открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и кинопоказы. Вход на все мероприятия бесплатный.

Подробнее о программе расскажут:



руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский;

директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова;

исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов;

генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко;

президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова;

исполнительный директор журнала "Искусство кино" Владимир Кочарян;

театральный режиссер, художник-постановщик Филипп Григорьян.

Смотрите трансляцию 13 августа в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.