Москва 24: куда отправить ребенка на отдых в этом году

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16 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Детский отдых – 2020: безопасный и интересный".

До конца учебного года осталось всего несколько месяцев, дальше долгожданные для школьников каникулы. Кто будет следить за безопасностью отдыхающих? Какими развлечениями детей побалуют в этом сезоне? Какие разработаны образовательные программы? Об этом и многом другом расскажут:

Дмитрий Сорокин, заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур".

Игорь Рыбалко, начальник управления продаж ГАУК "Мосгортур".

Смотрите трансляцию 16 марта в 15:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.