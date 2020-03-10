Москва 24: как принять участие в акции "Сад Памяти" в честь 75-летия Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

11 марта в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению международной акции "Сад Памяти".

В годовщину 75-летия Победы всероссийское добровольческое движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев победы объявляют об инициативе создания живого памятника в память о погибших. Волонтеры предлагают высадить 27 миллионов деревьев. Предполагаемые сроки проведения акции – с 18 марта по 22 июня.

Где стартует акция? Как присоединиться к инициативе? В каких городах появится такой сад? Об этом и многом другом расскажут:

заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова;

руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко;

заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков;

народный артист СССР, сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Василий Лановой;

председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова;

президент Фонда памяти полководцев победы, дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева.

Смотрите трансляцию 11 марта в 11:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.