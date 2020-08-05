Москва 24: о социальном партнерстве молодежного туризма

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6 августа в Общественной палате состоится пресс-конференция о социальном партнерстве и развитии молодежного туризма.

В пресс-конференции приймут участие:



член комиссии ОП РФ, и. о. председателя Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий;

первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк;

заместитель генерального директора и коммерческий директор авиакомпании "РусЛайн" Александр Крутов.

Смотрите трансляцию 6 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.