Москва 24 покажет пресс-конференцию ректора МГУ Виктора Садовничего

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

6 августа в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора Садовничего. Речь пойдет об итогах приемной кампании 2019 года.

Смотрите трансляцию 6 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.