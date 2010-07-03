Москва 24: как проходят Всероссийские соревнования по боксу у девушек

Фото: depositphotos/SergeyNivens

3 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийским соревнованиям по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет.

Всероссийские соревнования проводятся для того, чтобы отобрать кандидатов в команду Российской Федерации по боксу на 2020 год. Кандидатам не присваиваются спортивные разряды.

О соревнованиях, подготовке спортсменов и многом другом расскажут:



Софья Очигава, боксер, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы;

Иван Конников, старший тренер женской сборной команды Москвы по боксу;

Виктор Лисицын, заслуженный тренер России;

Максим Дубровский, заместитель руководителя Федерации бокса Московской области, председатель коллегии судей МО;

Сергей Введенский, заместитель руководителя Федерации бокса Московской области, директор специализированной Школы Олимпийского резерва по боксу МО.

Смотрите трансляцию 3 декабря в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.