Москва 24: как проходят Всероссийские соревнования по боксу у девушек

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3 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийским соревнованиям по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет.
Всероссийские соревнования проводятся для того, чтобы отобрать кандидатов в команду Российской Федерации по боксу на 2020 год. Кандидатам не присваиваются спортивные разряды.
О соревнованиях, подготовке спортсменов и многом другом расскажут:
- Софья Очигава, боксер, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы;
- Иван Конников, старший тренер женской сборной команды Москвы по боксу;
- Виктор Лисицын, заслуженный тренер России;
- Максим Дубровский, заместитель руководителя Федерации бокса Московской области, председатель коллегии судей МО;
- Сергей Введенский, заместитель руководителя Федерации бокса Московской области, директор специализированной Школы Олимпийского резерва по боксу МО.
Смотрите трансляцию 3 декабря в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.