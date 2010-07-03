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Москва 24

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Общество

15:39

Москва 24: как проходят Всероссийские соревнования по боксу у девушек

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/SergeyNivens

3 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийским соревнованиям по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет.

Всероссийские соревнования проводятся для того, чтобы отобрать кандидатов в команду Российской Федерации по боксу на 2020 год. Кандидатам не присваиваются спортивные разряды.

О соревнованиях, подготовке спортсменов и многом другом расскажут:

  • Софья Очигава, боксер, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы;
  • Иван Конников, старший тренер женской сборной команды Москвы по боксу;
  • Виктор Лисицын, заслуженный тренер России;
  • Максим Дубровский, заместитель руководителя Федерации бокса Московской области, председатель коллегии судей МО;
  • Сергей Введенский, заместитель руководителя Федерации бокса Московской области, директор специализированной Школы Олимпийского резерва по боксу МО.

Смотрите трансляцию 3 декабря в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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