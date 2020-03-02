Москва 24: подготовка поправок в Конституцию

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5 марта в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная работе по подготовке изменений в основной закон страны. Подробно об этом процессе расскажет сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Смотрите трансляцию 5 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.