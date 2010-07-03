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13:04

Москва 24 расскажет, как пройдет первый городской форум "Мой район"

пресс-конференция общество

13:04

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

2 июля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная первому городскому открытому форуму "Мой район", который пройдет 4–6 июля в Гостином дворе.

Пожелания москвичей, озвученные в 2018 году в ходе сбора предложений на сайте мэрии, легли в основу плана комплексного развития каждого района столицы. Часть из них уже реализована. На форуме будут озвучены вопросы, связанные с развитием микрорайонов и малого бизнеса, организацией культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий.

На пресс-конференции выступят:

  • первый заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Сергей Перов;
  • председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова;
  • директор форума "Мой район" Ирина Гордина-Невмержицкая;
  • сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, главный архитектор форума Олег Шапиро;
  • главный редактор журнала "Москвич Mag", организатор трека "Интересный сосед" Геннадий Устиян;
  • журналист, ведущий трека "Знаменитые соседи" Сергей Николаевич.

Смотрите трансляцию 2 июля в 11:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

пресс-конференция общество

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