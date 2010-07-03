Москва 24 расскажет, как пройдет первый городской форум "Мой район"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

2 июля в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная первому городскому открытому форуму "Мой район", который пройдет 4–6 июля в Гостином дворе.

Пожелания москвичей, озвученные в 2018 году в ходе сбора предложений на сайте мэрии, легли в основу плана комплексного развития каждого района столицы. Часть из них уже реализована. На форуме будут озвучены вопросы, связанные с развитием микрорайонов и малого бизнеса, организацией культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий.

На пресс-конференции выступят:



первый заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Сергей Перов;

председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова;

директор форума "Мой район" Ирина Гордина-Невмержицкая;

сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, главный архитектор форума Олег Шапиро;

главный редактор журнала "Москвич Mag", организатор трека "Интересный сосед" Геннадий Устиян;

журналист, ведущий трека "Знаменитые соседи" Сергей Николаевич.

Смотрите трансляцию 2 июля в 11:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.