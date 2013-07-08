Военные, следившие за порядком в майские праздники, получат премию

Столичные власти приняли решение выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей военнослужащим, которые обеспечивали порядок в Москве в майские праздники. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Согласно документу, премию получат 370 военнослужащих 55-й дивизии внутренних войск МВД России, которые проявили профессионализм при выполнении служебно-боевых задач по охране общественного порядка с 1 по 12 мая при проведении публичных массовых мероприятий.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, список военнослужащих, которым выплатят деньги, определит командование 55-й дивизии.