Премьера спектакля "23 открытия" состоится во Дворце на Яузе

В Сиреневом зале Дворца на Яузе состоится премьерный показ спектакля для детей и взрослых "23 открытия" режиссера Екатерины Половцевой.

Ежедневно все мы совершаем открытия: маленькие и большие, важные и не очень. В спектакле все они собраны в один волшебный театральный ящик, больше похожий на кукольный дом.

"Здесь обитают явления природы и чувства, арифметические задачки и химические опыты, цирковые номера и балетные сцены и много чего другого! И у каждого обитателя – своя история. Но чтобы она зазвучала, нужно сделать открытие", - сообщили М24.ru организаторы.

Открывать новое ребятам поможет бессменный хранитель ящика – волшебник Рогволд, которого играет заслуженный артист России, актер театра "Современник" Рогволд Суховерко.

Добавим, что спектакль пройдет в уютном камерном зале на 60 мест, поэтому родителям стоит приобрести билеты заранее.

Ближайшие показы "23 открытий" состоятся 30 и 31 марта, а также 6 и 7 апреля.

Стоимость билетов – 500 рублей.

