В кино стартует криминальный триллер "Ограбление казино"

В четверг, наряду с черной комедией "Семь психопатов" с Колином Фареллом в главной роли и самым обсуждаемым фильмом Каннского фестиваля – 2012 "Корпорация "Святые моторы" на большой экран выходит криминальный триллер "Ограбление казино", в которой Брэд Питт сыграл безжалостного киллера.

Режиссер картины – Эндрю Доминик. Сюжет лихо завернут и по количеству поворотов не уступает творению Гая Ричи "Большой куш". Главный герой – итальянец Джонни Амато, владелец мелкой прачечной, который подговаривает своих непутевых друзей на опасную авантюру, а именно ограбить подпольное казино мафии и подставить его владельца, сообщает РИА Новости.

Что из этого выйдет, можно увидеть во множестве московских кинотеатров.