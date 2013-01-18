Николай Коляда привез в Москву свои новые спектакли и книги

С 18 по 27 января в Москве состоится фестиваль "Коляда-Театра "На Страстном". Актер, режиссер, сценарист и драматург из Екатеринбурга Николай Коляда представит зрителям свои известные постановки и премьеры. Программа включает спектакли "Гамлет", "Трамвай "Желание", "Вишневый сад", "Маскарад Лермонтова", "Слуга господ" и "Большая советская энциклопедия".

Также актеры представят постановки для детей – "Золоченые лбы" и "Карлсон вернулся".

"20 числа пройдет читка пьес: в частности, моей новой - "Киргиз-кайсацкая орда". Будет также презентация новых книг. Одна называется "Коснцлагеристы" – это книга пьес студентов - выпускников моего курса драматургов: Валеры Шергина, Ярославы Пулинович и других ребят и девчонок. И еще книга моих пьес, она называется "Баба Шанель" , - рассказал М24 Николай Коляда.

Добавим, что с гастролями в российскую столицу "Коляда-Театр" приезжает уже в третий раз. Ранее коллектив выступал на сценах театра "Современник" и Центра Мейерхольда.