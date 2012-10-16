В "Школе драматического искусства" пройдет премьера пьесы Шекспира

Премьерные показы спектакля "Как вам это понравится" по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь" пройдут 17-19 октября в московской "Школе драматического искусства".

"Я сделал этот спектакль по предложению Всемирного шекспировского фестиваля, - рассказал РИА Новости режиссер спектакля Дмитрий Крымов. - Они назвали именно эту пьесу Шекспира, но окончательный выбор оставили за мной. Я с удовольствием согласился делать спектакль по "Сну в летнюю ночь", хотя у нас он называется "Как вам это понравится".

Мировая премьера постановки в рамках фестиваля состоялась 10 августа этого года в Королевском Шекспировском театре. Затем он был показан на Международном фестивале в Эдинбурге, где удостоился единственной главной награды BANK of Scotland Herald Angel.

"Это не первая моя встреча с Шекспиром. Впервые я выступил в качестве сценографа в спектакле моего отца Анатолия Эфроса "Отелло", - рассказал Дмитрий Крымов. - Еще раз, также с моими декорациями, на сцене именно Королевского шекспировского театра, где мы играли и "Сон в летнюю ночь", в 1979 году был показан спектакль Эфроса "Месяц в деревне", где я тоже был автором декораций. Затем я ставил "Гамлета", "Короля Лира", и вот моя новая встреча с Шекспиром".

В основе постановки - финал "Сна в летнюю ночь", в котором ремесленники показывают Герцогу свой спектакль о любви Пирама и Фисбы.

"Ремесленники - это мы, Герцог и свита - публика, а волшебный сок из шекспировской пьесы - это то, что иногда возникает на сцене театра - то, что превращает нелюбовь в любовь, и разобщенность превращает в единство", - пояснил режиссер.

В спектакле играют актеры Лаборатории Дмитрия Крымова, а также монтировщики и рабочие сцены театра "ШДИ". Также для участия в постановке были специально приглашены Лия Ахеджакова и Валерий Гаркалин.