Зампрефекта Юго-Западного округа Москвы покинул свой пост

Заместитель префекта Юго-Западного округа столицы Александр Картышов ушел в отставку.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в городской администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам собеседника агентства, Картышов уволился по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Он напомнил, что контракт на замещение должности зампрефекта продлевался с Картышовым в феврале этого года по 10 февраля 2017 года.

Отметим, 27 ноября ушел со службы другой столичный зампрефекта - первый замглавы Северного округа Фазиль Измайлов. Он также покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.