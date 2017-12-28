МЧС предупредило москвичей об опасности использования нелегальной пиротехники

28 декабря, 18:53
Фото: ТАСС/DPA/Lino Mirgeler
В преддверии новогодних праздников МЧС напомнило москвичам, что пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС Сергей Лысиков.
"Нельзя покупать пиротехнические изделия с лотков или с рук: такие изделия должны реализовываться в специализированных магазинах, как минимум в киосках и палатках", – цитирует Лысикова Агентство "Москва". Он особо обратил внимание на тот факт, что продавать пиротехнику лицам младше 18 лет запрещено. При покупке Лысиков посоветовал отдавать предпочтение той продукции, где соблюдены три момента: наличие инструкции на русском языке, исправная и упаковка без следов вскрытия, указание срока годности.
Представитель МЧС также сообщил, что для запуска фейерверков в столице отведено 76 официальных площадок.
"Площадки будут оборудованы специальными щитами, на комфорт будет указаны основные требования для запуска пиротехнической техники, будет организовано дежурство ответственных лиц, которые будут иметь при себе средства для пожаротушения", – пояснил Лысиков. По данным МЧС, в начале 2017 года при использовании пиротехники травмы получили 26 человек, включая семерых детей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: