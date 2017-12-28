МЧС предупредило москвичей об опасности использования нелегальной пиротехники

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В преддверии новогодних праздников МЧС напомнило москвичам, что пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС Сергей Лысиков.

"Нельзя покупать пиротехнические изделия с лотков или с рук: такие изделия должны реализовываться в специализированных магазинах, как минимум в киосках и палатках", – цитирует Лысикова Агентство "Москва". Он особо обратил внимание на тот факт, что продавать пиротехнику лицам младше 18 лет запрещено. При покупке Лысиков посоветовал отдавать предпочтение той продукции, где соблюдены три момента: наличие инструкции на русском языке, исправная и упаковка без следов вскрытия, указание срока годности.

Представитель МЧС также сообщил, что для запуска фейерверков в столице отведено 76 официальных площадок.

"Площадки будут оборудованы специальными щитами, на комфорт будет указаны основные требования для запуска пиротехнической техники, будет организовано дежурство ответственных лиц, которые будут иметь при себе средства для пожаротушения", – пояснил Лысиков. По данным МЧС, в начале 2017 года при использовании пиротехники травмы получили 26 человек, включая семерых детей.