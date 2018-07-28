Около 30 тысяч человек посетили концерт на Манежной площади

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Концерт "Россия в моем сердце" на Манежной площади посетили около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
Охрану общественного порядка обеспечивали полиция и Росгвардия. Нарушений во время мероприятия допущено не было.
На концерте чествовали российских спортсменов, добившихся высоких результатов в 2018 году. Специальными гостями концерта стали призеры Олимпиады и игроки сборной России по футболу.
Свои песни спели Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Пьеха, Зара, Денис Майданов и другие.
Ранее Владимир Путин наградил орденами и грамотами спортсменов и тренеров сборной команды России по футболу. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
На Манежной площади проходит концерт, посвященный спортивным успехам 2018 года
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: