Около 30 тысяч человек посетили концерт на Манежной площади

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Концерт "Россия в моем сердце" на Манежной площади посетили около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Охрану общественного порядка обеспечивали полиция и Росгвардия. Нарушений во время мероприятия допущено не было.

На концерте чествовали российских спортсменов, добившихся высоких результатов в 2018 году. Специальными гостями концерта стали призеры Олимпиады и игроки сборной России по футболу.

Свои песни спели Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Пьеха, Зара, Денис Майданов и другие.

Ранее Владимир Путин наградил орденами и грамотами спортсменов и тренеров сборной команды России по футболу. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.