Ко Дню крещения Руси в столице разместят 400 праздничных плакатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
400 праздничных плакатов разместят на улицах столицы ко Дню крещения Руси, который будет отмечаться 28 июля, сообщает Агентство "Москва".
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, плакаты разместят на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах.
Вечером 28 июля на медиафасадах домов №11, 15 и 19 на Новом Арбате покажут поздравительные видеоролики.
"Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади", – отметил заммэра.
День крещения Руси отмечается с 2010 года, как день памяти князя Владимира – крестителя Руси.
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