25 января для студентов проведут бесплатные экскурсии по Останкинской башне

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более десяти бесплатных экскурсий для студентов проведут по Останкинской телебашне в Татьянин день, 25 января. Чтобы посетить экскурсию необходимо будет заплатить за входной билет 450 рублей.

В обычные дни стоимость организованной экскурсии составляет три тысячи рублей, а входной билет без учета льгот стоит одну тысячу рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Студенты побывают на смотровой площадке с видом на телецентр "Останкино", "Москва-Сити", ВДНХ и другие городские достопримечательности. Экскурсии пройдут с 12:00 до 21:00. Одна прогулка с экскурсоводом рассчитана на 20 человек.

В экскурсию войдет посещение 85-й отметки, которая открылась для посетителей весной прошлого года. Гостям покажут одну из 21 метеорей – гигантскую опору с датчиками, которая измеряет направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха.

Вечером на смотровой площадке будет звучать музыка, а в кофейне ресторанного комплекса "Седьмое небо" студентам раздадут бесплатные сладости.

Также в Татьянин день для студентов сделают бесплатным вход на катки в 16 парках столицы. Для бесплатного прохода нужно будет предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.