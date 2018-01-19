Катки в 16 столичных парках будут бесплатными для студентов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Татьянин день, 25 января, вход на катки в 16 парках столицы будет бесплатным для студентов. Для бесплатного прохода нужно будет предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут взять в аренду коньки с 50-процентной скидкой, а в Парке Горького прокат будет бесплатным как для Татьян, так и для студентов дневного отделения. В "Сокольниках" в честь праздника вход на каток "Лед" будет свободным для всех желающих.

В акции участвуют Парк Горького, сад имени Баумана, сад "Эрмитаж", Измайловский парк и другие зоны отдыха.

В зонах отдыха, где нет катков, для девушек по имени Татьяна и студентов также пройдут различные акции. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" посетительницы с именем Татьяна и учащиеся вузов смогут бесплатно прокатиться на тюбинговой горке. А в парке "Кузьминки" в Татьянин день действует скидка 50 процентов на прокат лыж и тюбингов для студентов, Татьяны смогут взять в аренду спортинвентарь бесплатно.

Ранее сообщалось, что 25 января, в Татьянин день, студенты столичных вузов смогут посетить Московский зоопарк бесплатно. Для этого им надо будет предъявить студенческий билет. Также студенты смогут принять участие в квесте "Универский квест" по территории зоопарка.

Квест начнется в 13:00. В 12:45 команды получат задания и маршрут квеста. Для его прохождения у участников будет всего полчаса. В 13:30 в Галерее зоопарка соревнование завершится. После чего состоится подведение итогов и объявление победителей.