Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В подмосковном Алабине началась репетиция воздушной части Парада 9 мая. В этом году в праздничных мероприятиях примут участие 73 воздушных судна – по количеству лет со дня победы.

Ранее репетицию воздушной части парада пришлось отложить из-за плохой погоды.

В этом году на параде можно будет увидеть 17 различных типов авиационной техники. Впервые над Красной площадью пролетят истребители пятого поколения Су-57.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городская инфраструктура столицы готова к проведению военного парада 9 мая и его репетициям.

В частности,отремонтировали подъездные пути к временному парку размещения военной техники на улице Нижние Мневники и нанесли разметку по маршруту движения техники к Красной площади.

Ночные тренировки всех участников парада на Красной площади начнутся на следующей неделе. Генеральная репетиция состоится 6 мая.