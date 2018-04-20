Москву подготовили к параду на Красной площади и его репетициям

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Городская инфраструктура готова к проведению военного парада 9 мая и его репетициям, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице завершили ремонт подъездных путей к временному парку размещения вооружений и военной техники на улице Нижние Мневники, а по маршруту движения техники к Красной площади нанесли временную горизонтальную дорожную разметку. Она станет ориентиром для водителей тяжелых боевых машин во время репетиций и самого парада, передает Агентство "Москва".

Бирюков пояснил, что на Тверской улице желтым цветом разметили пять полос движения шириной по 4,5 метра. В районе Манежной площади работы по нанесению временной дорожной разметки завершили в ночь на 20 апреля. Чтобы сохранить гранитное покрытие в районе Триумфальной площади, службы комплекса городского хозяйства Москвы установят специальный резиновый настил.

Также Бирюков рассказал, что специалисты Гормоста обследовали все пешеходные тоннели, расположенные на маршруте следования военной техники. Как выяснилось, дефектов, снижающих несущую способность конструкций, нет, поэтому безопасный пропуск заявленной военной техники возможен.

Заммэра подчеркнул, что когда парад окончится, все мостовые и тоннельные сооружения по маршруту движения военной техники дополнительно обследуют. Кроме того, сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" оперативно сотрут временную желтую разметку.

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы именными открытками.

Форму карточки разместили на персональном сайте мэра. В нее нужно вписать фамилию, имя и отчество ветерана, место его службы, боевые награды, а также поздравительный текст.

К тексту можно прикрепить фотографию или картинку. Также можно заполнить открытку для всех ветеранов.