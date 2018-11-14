Дед Мороз раскрыл главные желания взрослых

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Российский Дед Мороз из Великого Устюга получает каждый год несколько сотен тысяч писем, каждое четвертое письмо – от взрослого, сказал он на пресс-конференции в Кемерове в рамках предновогоднего путешествия по стране.

"Пишут и в 20 лет, и в 30, и в 40. Юноши и девушки спрашивают совета, как найти вторую половину", – цитирует слова Деда Мороза РИА Новости.

Также россияне просят здоровья для своих родных и близких. А главный волшебник страны старается им отвечать. Кроме того, приходят письма, в которых взрослые пишут про кредиты и ипотеки.

"Такие письма я отдельно откладываю, сначала добрые просьбы исполняю", – сказал Дед Мороз.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз приедет в Москву на пресс-конференцию 30 ноября. 1 декабря он планирует посетить Московский зоопарк.

Точный план мероприятий по всей России, в которых примет участие Дед Мороз, утвердят позднее. В Москву главный волшебник приедет несколько раз. Навестить столицу он планирует после своего дня рождения, 18 ноября.

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