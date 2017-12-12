Главную новогоднюю елку страны срубят 15 декабря

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Новогоднюю елку для Соборной площади Кремля срубят 15 декабря на территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово.
Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 27 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – 10 метров. В Москву дерево отправят автопоездом, сообщает Агентство "Москва".
Главную новогоднюю елку страны выбирает специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ.
Основными критериями при выборе являются размеры и визуальная привлекательность. Кроме этого, обязательным условием является удобный подъезд к дереву.
Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", который стартует в столице 22 декабря, украсят более 1100 елей: 500 живых и более 620 искусственных. Установка живых елок началась 12 декабря.
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