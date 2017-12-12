Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" украсят более 1100 елок

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Площадки фестиваля “Путешествие в Рождество”, который начнется в столице 22 декабря, украсят более 1100 елей: 500 живых и более 620 искусственных. Установка живых елок на площадках фестиваля началась 12 декабря.

Больше всего живых елок будет установлено на Тверской площади. Большую часть "леса" составят двухметровые деревья, а главной среди них станет десятиметровая “театральная” ель. Ее украсят тематическими игрушками – музыкальными инструментами, фигурками балерин, марионетками и нотными ключами.

Семь дизайнерских елок появятся на Кузнецком мосту у ЦУМа. Свои творения представят Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Ульяна Сергеенко, Анастасия Романцова, Катя Добрякова, Юлия Калманович, Юлия и Алиса Рубан.

На Новом Арбате установят 128 деревьев, а в Климентовском переулке расположатся 11 живых елок – десять небольших деревьев и одна семиметровая ель.

На Манежной площади в дни фестиваля появится более 350 искусственных хвойных деревьев высотой от полутора до восьми метров. Пространство

этой площадки превратится в одну большую сцену-лабиринт, в разных уголках которой будут разыграны отрывки иммерсивного спектакля “12 месяцев”. А два самых высоких дерева украсят собой площадки на Лубянке и Воробьевых горах.

Фестиваль “Путешествие в Рождество” пройдет на 83 площадках по всей Москве. С 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 гостей ждут зрелищные ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, традиционные зимние забавы, световые инсталляции. А еще – самые вкусные блюда и напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.