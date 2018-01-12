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Москва 24

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Культура

12 января, 16:09

На Старый Новый год в Москве пройдет больше 100 мероприятий

праздники отдыхать

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Более 100 мероприятий пройдет в столице на Старый Новый год. Об этом сообщается на портале департамента культуры.

В парках москвичей ждут развлекательные программы с конкурсами и призами, викторины, катание на санях, запряженных лошадью и многое другое. Праздник также можно провести на одном из городских катков.

В парках Фили, Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском, парке Кузьминки и парке Красная Пресня 13 и 14 января пройдут мероприятия в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте.

На этих выходных можно посетить не только парки, но и музеи. Так, в Новом Манеже работает выставка "Необъятный Рязанов", посвященная 90-летию режиссера.

В городских библиотеках можно будет услышать увлекательные рассказы об истории Старого Нового года и о народных приметах, связанных с праздником.

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