Более 100 тысяч человек воспользовались бесплатным Wi-Fi в Москве на праздниках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Более 100 тысяч человек воспользовались городской сетью бесплатного Wi-Fi внутри Садового кольца на новогодних праздниках. Горожане общались с друзьями в мессенджерах, поздравляли родных с Новым годом по видеосвязи, загружали электронные карты, скачивали музыку и видеоролики.
Чаще всего к интернет-сети подключались с Тверской улицы, Манежной площади и Рождественки. С 31 декабря по 8 января горожане загрузили более шести терабайт трафика, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Наибольшее число пользователей зафиксировано 2 января. В этот день было скачано около 640 гигабайт данных, каждый пользователь в среднем провел в Сети 24 минуты.
Самыми популярными сервисами стали Google и Apple, с помощью которых горожане скачивали игры, музыку, книги и фильмы. На третьем месте – Facebook, на четвертом – поисковая система "Яндекс" и "Яндекс.Карты".
В топ-10 также вошли мессенджеры WhatsApp и Viber, соцсети Instagram и "ВКонтакте", видеохостинг YouTube.
Сейчас бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между хот-спотами повторной авторизации не требует.
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