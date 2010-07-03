Воздушную часть парада Победы отменили из-за облачности

Воздушную часть парада Победы отменили в столице из-за низкой облачности, сообщили в эфире Первого канала. Такое решение было принято после анализа метеорологической обстановки.
Информация, полученная от разведчиков, была проанализирована на каждом участке маршрута авиации.
Планировалось, что над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
В шествии по Красной площади сегодня принимают участие около 13 тысяч военнослужащих, 132 единицы техники и 74 летательных аппарата.
В пешей колонне 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдат, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Впервые в этом году в параде в честь Дня Победы примет участие батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК имени Александра Невского.
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