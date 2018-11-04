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04 ноября 2018, 10:15

Культура

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из Москвы захватчиков, положило конец Смутному времени. Это сделал единый народ, сплоченный идеей свободы. Только вместе мы сила. С праздником!" – написал мэр.


У россиян три дня выходных. 4 ноября страна отметит День народного единства, но на фестиваль с одноименным названием можно будет попасть уже в субботу. Праздничные площадки откроются с 12:00 и будут работать до вечера все три дня. Главные гуляния пройдут в центре Москвы и на ВДНХ. Гости смогут купить продукты и сувениры, которыми славятся различные российские регионы. Москвичи и гости столицы могут познакомиться не только с национальной кухней, но и послушать этническую музыку.

праздники Сергей Собянин мэр Москвы
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