Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Творческие мастер-классы проведут для детей в четырех столичных больницах.

Маленькие пациенты смогут посетить мероприятия со 2 по 6 января, сообщает Агентство "Москва".

Мастер-классы будут проходить в Детской городской клинической больнице Святого Владимира, Московском научно-практическом центре наркологии, Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой и Морозовской детской городской клинической больнице.

Москвичи отметили Новый год, теперь горожан ожидает разнообразная праздничная программа в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и других традиционных акций. Главной темой зимнего фестиваля стал театр.

Посмотреть расписание мероприятий, чтобы составить собственную программу развлечений можно в спецпроекте портала Москва 24.