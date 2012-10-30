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Общество

30 октября 2012, 18:54

Список лучших российских вузов составят к апрелю 2013 года

правительство РФ образование вузы рейтинги

Минобрнауки России к апрелю 2013 года планирует составить список лучших вузов страны, которым будет предоставлена господдержка для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Специалисты проведут независимую оценку текущего состояния университетов, конкурсный отбор университетов-участников, сформируют организационно-экономическую и финансовую модели университетов, а также разработают дорожные карты по их продвижению в мировых рейтингах университетов. Об этом говорится на сайте правительства России.

Лучшие российские вузы по итогам их оценки пополнят свои ряды управляющими, молодыми профессорами и руководителями лабораторий. В вузах будут разработаны и внедрены совместные образовательные программы с зарубежными и российскими университетами.

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