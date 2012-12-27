Правительство рассмотрит законопроект "О любительском рыболовстве"

Правительство России сегодня на заседании рассмотрит законопроект "О любительском рыболовстве".

В прошлом году Росрыболовство разработало проект закона по поручению премьер-министра Владимира Путина. На интернет-площадке фонда "Общественное мнение" было организовано общественное обсуждение документа.

В результате законопроект был доработан с учетом поступивших предложений, в частности, была введена карта рыболова, продуманы меры по сохранению и воспроизводству ценных видов биоресурсов, запрещены варварские орудия лова и т.д.

Однако впоследствии разногласия возникли уже на уровне ведомств, и закон снова пришлось менять. В итоге документ был внесен в правительство 20 сентября 2012г.