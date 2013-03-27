В Мытищах сгорели 4 балкона многоэтажного дома

Вечером 27 марта в жилом доме по улице Первая Пролетарская в Мытищах произошел пожар. Загорелись 4 балкона с 6 по 7 этаж. Еще до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 32 человека.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в течение получаса. При этом никто из жильцов не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

В результате пожара балконы обгорели на площади 10 квадратных метров, жилые помещения квартир от огня не пострадали. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.