Мужчина погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

Утром 25 февраля в квартире по улице Перерва, дом 57, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 7.25.

Загорелись постельные принадлежности в квартире на 19 этаже здания. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Во время тушения пожарные обнаружили труп мужчины, возраст и личность которого устанавливаются. Полностью ликвидировать возгорание удалось в течение 30 минут. Причины пожара сейчас выясняют эксперты.