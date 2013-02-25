Форма поиска по сайту

25 февраля 2013, 09:14

Происшествия

Мужчина погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

Утром 25 февраля в квартире по улице Перерва, дом 57, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 7.25.

Загорелись постельные принадлежности в квартире на 19 этаже здания. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Во время тушения пожарные обнаружили труп мужчины, возраст и личность которого устанавливаются. Полностью ликвидировать возгорание удалось в течение 30 минут. Причины пожара сейчас выясняют эксперты.

