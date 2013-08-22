При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб мужчина

В 02.36 22 августа на пульт спасения поступил сигнал о возгорании на улице Алма-Атинская, дом 3, корпус 1. Во время ликвидации пожара в помещении был обнаружен труп мужчины 1946 года рождения. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Москве, в квартире, расположенной на 13 этаже 22-этажного дома, на площади 2 загорелись личные вещи хозяина и мебель.

Точная причина возникновения пожара устанавливается.