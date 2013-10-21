21 октября 2013, 12:46Происшествия
Склад с автозапчастями сгорел на северо-востоке Москвы
В одноэтажном складе с автозапчастями на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
По предварительной информации пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы "01" в 11.22. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия через минуту. "В 11.42 пожар был локализован, а в 11.45 – ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливают эксперты.
