21 октября 2013, 12:46

Происшествия

Склад с автозапчастями сгорел на северо-востоке Москвы

В одноэтажном складе с автозапчастями на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По предварительной информации пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы "01" в 11.22. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия через минуту. "В 11.42 пожар был локализован, а в 11.45 – ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливают эксперты.

пожары склады автозапчасти чп

