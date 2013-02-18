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18 февраля 2013, 09:47

МО

Два человека погибли на пожаре в Воскресенском районе Подмосковья

В ночь на 18 февраля в одном из частных домов в деревне Губино Воскресенского района Подмосковья произошел пожар. Деревянное здание горело открытым пламенем по всей площади.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 0.30, на место выехали сразу несколько пожарных подразделений. В ходе тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Пожарным пришлось тушить дом в течение нескольких часов. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 4.00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

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