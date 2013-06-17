Форма поиска по сайту

17 июня 2013, 11:46

Происшествия

Около 50 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие выходные

За прошедшие выходные в Подмосковье произошло около 50 пожаров. В результате чрезвычайных происшествий погиб один человек, еще один пострадал, 36 были эвакуированы из горящих помещений.

Чаще всего горели частные дома - в них произошло 11 пожаров. По 6 возгораний возникло в дачных домах и транспорте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

За выходные пожарные 235 раз выезжали по вызовам граждан.

Чаще всего причиной выездов пожарных становилось возгорание мусора и плановые технические учения. Более 70 вызовов оказались ложными.

