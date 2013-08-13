13 августа 2013, 14:25Происшествия
Возгорание в офисном здании на северо-западе Москвы потушено – МЧС
Пожарные потушили пламя в офисном здании на северо-западе Москвы. В результате возгорания никто не пострадал.
По сообщению пресс-службы МЧС России по Москве, площадь пожара составила три квадратных метра. В тушении принимали участие 37 человек и 10 единиц техники.
Напомним, около 12 часов утра из офисного центра в доме №14 по 1-му Силикатному проезду были эвакуированы сотрудники и посетители. На 5-м и 6-м этажах здания было сильное задымление.
