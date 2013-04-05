Московские эксперты выясняют причины возгорания небоскреба в Грозном

Московские эксперты помогают расследовать дело о пожаре в "Олимпе"

Московские эксперты помогают чеченским коллегам расследовать дело о пожаре в комплексе "Грозный-Сити". Установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Специалистам предстоит выяснить, почему огонь так быстро охватил весь фасад небоскреба. По предварительной версии, при строительстве использовались дешевые легкогорючие материалы. По делу уже допрошены строители сгоревшей высотки.

Напомним, башня "Олимп" загорелась 3 апреля и полыхала в течение 7 часов. Общая площадь возгорания по разным данным составила от 14 до 18 тысяч квадратных метров - горели 39 этажей из 40. В результате пожара никто не пострадал - здание еще не было заселено.