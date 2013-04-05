05 апреля 2013, 05:15Происшествия
В Сергиевом Посаде при пожаре пострадали 20 лошадей
В ночь на пятницу в Сергиевом Посаде сгорела конюшня. В результате пожара пострадали 20 лошадей, сообщает телеканал "Москва 24".
Спасатели получили сообщение о возгорании конюшни в 1.30. Спустя пятнадцать минут на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение. В этому моменту одноэтажное кирпичное здание грело открытым пламенем по всей площади - 1,4 тысячи квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за двадцать минут.
Всего в конюшне находилось 32 лошади. Предположительно, пострадали 20 животных. Сейчас, по информации ГУ МЧС по Московской области, угрозы ближайшим жилым строениям нет.
По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.