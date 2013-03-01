Движение по Тарусской улице восстановлено после тушения пожара

Движение транспорта по Тарусской улице, перекрытое из-за пожара, возобновлено. Утром 1 марта в доме номер 8 произошло возгорание строительных материалов, на время тушения движение по односторонней улице было перекрыто.

В 7.45 движение было восстановлено, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УГИБДД Москвы. В Госавтоинспекции пояснили, что такая мера позволила обеспечить беспрепятственный доступ к месту ЧП спасательной техники.