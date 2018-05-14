14 мая 2018, 19:20Происшествия
В подмосковном Дзержинском загорелся мебельный центр
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Мебельный центр загорелся в подмосковном Дзержинском в понедельник, 14 мая.
Предполагается, что очаг пожара находится на техническом этаже, передает телеканал Москва 24.
Как пояснили в МЧС, здание расположено на улице Энергетиков. На девятом этаже горят коробки с люстрами. О сильном задымлении в этом месте сообщают также очевидцы.
В настоящее время идет ликвидация возгорания. К тушению пожара привлечены четыре единицы техники и 15 человек.
Отмечается, что всех людей из здания эвакуировали, пострадавших в результате инцидента нет.