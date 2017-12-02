Двое детей и пятеро взрослых погибли при пожаре в Калужской области

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Семь человек стали жертвами пожара в частном жилом доме в Калужской области.

При тушении возгорания на месте ЧП обнаружили тела двух девочек 2015 и 2016 годов рождения, четырех мужчин 1973, 1976, 1975, 1985 годов рождения и одной женщины 1953 года рождения. Причины случившегося и ущерб выясняются, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 4:50. Возгорание произошло в селе Оболенское Малоярославецкого района в доме 45 по Центральной улице. В 5:24 пожар локализовали, в 5:36 ликвидировали открытое горение. В 9:33 возгорание ликвидировали полностью.