Жители дома в СВАО жалуются на протекающую крышу

Читательница M24.ru Дарья жалуется на протекающую крышу жилого дома по адресу: улица Бибиревская, дом №1 в районе Алтуфьево.

"Живем на последнем, 12-м этаже. Каждый раз, как начинает таять снег или же идут дожди, у нас начинает течь крыша,"- сообщает читательница.

Со слов Дарьи, она неоднократно оставляла заявки в ДЕЗ, которые проводят проверки по фактам затоплений. В 2012 году сотрудники ДЕЗ проводили ремонтные работы проблемных мест, но ежегодно история повторяется.

"На этот раз течь дошла до паркета, который начал потихоньку вздуваться, а по всему коридору намечаются новые очаги "потопа", - пишет Дарья.

Обеспокоенность читательницы вызывает и то, что потопы могут негативно отразиться на здоровье жильцов дома.

