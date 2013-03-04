В центре Москвы столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце

На внешней стороне Садового кольца столкнулись "Газель" для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, Mercedes и Toyota Camry. Авария произошла на Новинском бульваре, напротив посольства США.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей. После удара "Газель" развернуло на проезжей части, а Mercedes вылетел на тротуар.

В результате ДТП пострадало несколько пешеходов. Медицинскую помощь пострадавшим оказали врачи "скорой помощи". Движение по внешней стороне Садового кольца было временно затруднено. Виновник аварии устанавливается.

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